Risultati Serie A – Lazio-Milan 4-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino Lazio-Milan 4-0

Il Milan di Stefano Pioli crolla in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Altra, pesante, sconfitta del Diavolo dopo il cappotto subito nel derby contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana a Riyad (Arabia Saudita). Mercoledì scorso furono tre, oggi i gol al passivo sono addirittura quattro. Il Diavolo non entra mai in partita e subisce due gol per tempo: nel primo da Sergej Milinković-Savić e Mattia Zaccagni; nella ripresa da Luis Alberto (su calcio di rigore) e Felipe Anderson. Rossoneri anche sfortunati, visti gli infortuni per Fikayo Tomori e Davide Calabria. Così non va. Il tabellino completo di Lazio-Milan 4-0 dello stadio 'Olimpico' di Roma.