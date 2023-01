Lazio-Milan 1-0, infortunio per Tomori: dentro Kjaer | Serie A News

Fikayo Tomori è costretto ad uscire al 24' di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico'. Problema alla coscia sinistra per il difensore inglese

Continua il periodo nero per il Milan di Stefano Pioli, anche stasera in casa della Lazio di Maurizio Sarri. Il difensore centrale inglese Fikayo Tomori, infatti, è è costretto ad uscire al 24' del match dello stadio 'Olimpico' di Roma. Problema alla coscia sinistra per l'ex Chelsea. Più tardi si avranno aggiornamenti sulle condizioni di Tomori. Segui qui il LIVE testuale di Lazio-Milan >>>