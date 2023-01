Lazio-Milan 4-0 al 90′: rossoneri davvero inguardabili | Serie A News

È terminato Lazio-Milan, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto del secondo tempo della partita dell'Olimpico

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti Lazio-Milan, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolto allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, il racconto del secondo tempo tra i biancocelesti di Maurizio Sarri ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Lazio-Milan 4-0: il racconto del secondo tempo del match dell'Olimpico — Dopo che il primo tempo si era concluso 2-0 per la Lazio, in virtù delle reti di Sergej Milinković-Savic (4') e Mattia Zaccagni (38'), con il Milan che ha anche perso per infortunio Fikayo Tomori (24'), la ripresa si apre, al 50', con un calcio di punizione di Ismaël Bennacer che, deviato da SMS, termina di poco a lato della porta difesa da Ivan Provedel.

Pioli prova a scuotere una squadra che sembra addormentata, al 59', con triplo cambio: fuori Junior Messias, Brahim Díaz e Olivier Giroud; dentro Alexis Saelemaekers, Charles De Ketelaere e Divock Origi. Ma è Felipe Anderson che, qualche secondo più tardi, lanciato a tu per tu con Ciprian Tătărușanu, chiama il portiere rossonero ad un'uscita bassa che evita la terza rete.

Fiammata del Milan al 60', con la palla, morbida, fornita da Saelemaekers, dalla sinistra, per l'incursione in area di Rafael Leão: la spaccata acrobatica dell'attaccante portoghese, però, è contenuta in corner dal ripiegamento difensivo di Elseid Hysaj. La Lazio, però, vive un altro quarto d'ora di fuoco ed infila altre due volte la porta di un Diavolo che è l'ombra di sé stesso.

Lo Scudetto 2022? Un lontano ricordo. Al 67', pasticcio difensivo tra Tătărușanu e Pierre Kalulu: quest'ultimo, in ritardo incredibile, stende Pedro Rodríguez in piena area e l'arbitro Marco Di Bello non può non concedere il calcio di rigore alla Lazio. Dal dischetto si presenta Luis Alberto: conclusione centrale, forte, sotto la traversa, e portiere del Milan a destra.

Al 75', poi, Luis Alberto veste i panni dell'uomo assist: lo spagnolo imbuca la sfera in area di rigore del Milan per Felipe Anderson. Il brasiliano, incuneatosi tra le belle statuine della difesa rossonera, batte Tătărușanu da pochi passi e cala il meritatissimo poker per la squadra di Sarri.

Tra cambi, da una parte e dall'altra e minuti di recupero il risultato non cambia più. Lazio-Milan 4-0: il Diavolo piomba nell'incubo, i rossoneri sembrano diventati incapaci a giocare a calcio.