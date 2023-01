Lazio-Milan 3-0: Luis Alberto in gol su rigore | Serie A News

Luis Alberto scrive la parola fine su questo Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico', andando in gol su calcio di rigore al 67'. Ecco il racconto

Milan sempre peggio allo stadio 'Olimpico' di Roma contro la Lazio. I biancocelesti scrivono la parola 'fine' sul big match della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 andando in gol su calcio di rigore al 67'. Penalty giustamente concesso alla Lazio dall'arbitro Marco Di Bello per un intervento, in clamoroso ritardo, di Pierre Kalulu su Pedro Rodríguez, che era pronto a battere a rete sull'assist di Felipe Anderson. Sul dischetto si presenta Luis Alberto: conclusione centrale, con Ciprian Tătărușanu (anch'egli colpevole nella dormita della difesa sull'azione incriminata) proteso, invece, sulla sua destra. Lazio-Milan 3-0. Segui il LIVE di Lazio-Milan dello stadio 'Olimpico' >>>