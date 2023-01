Lazio-Milan 2-0 al 45′: che brutto Diavolo all’Olimpico | Serie A News

È terminato il primo tempo di Lazio-Milan, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023. Ecco il racconto dei primi 45' dei rossoneri

Daniele Triolo

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Lazio-Milan, posticipo della 19^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolge allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco tra i biancocelesti di Maurizio Sarri ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Lazio-Milan 2-0: il racconto del primo tempo dello stadio 'Olimpico' — Pronti, via e la Lazio va in vantaggio alla prima occasione creata. Al 4' è Mattia Zaccagni ad involarsi sulla sinistra ed arrivare fino nell'area di rigore rossonera: pallone verso il cuore dell'area dove Luis Alberto, molto intelligentemente, fa un velo per l'accorrente Sergej Milinković-Savić. Piatto destro del serbo e Ciprian Tătărușanu è battuto subito.

La reazione del Milan è flebile e si concretizza soltanto al 19' con un destro da fuori area ben parato a terra da Ivan Provedel. Il Diavolo è anche sfortunato perché, al 24', perde per infortunio (problema alla coscia sinistra) il difensore centrale inglese Fikayo Tomori. Un paio di minuti più tardi, ammonizione per proteste per Ismaël Bennacer: era diffidato, salterà Milan-Sassuolo di domenica 29 gennaio.

La Lazio si riaffaccia, concretamente, al 30' dalle parti di Tătărușanu con una bella girata di Zaccagni su cross dalla destra. La deviazione di un difensore rossonero in calcio d'angolo evita ulteriori problemi al portiere rumeno. Insistono i padroni di casa che, al 36', sfiorano il raddoppio con un passaggio filtrante, dalla destra, di Pedro Rodríguez che non trova, per poco, Felipe Anderson pronto al tap-in in area piccola.

Il secondo gol dei capitolini, però, è nell'aria e arriva al 38'. Imbucata di Pedro per Adam Marušić, che brucia Sergiño Dest e tira, centrando il palo alla destra di Tătărușanu: la sfera rimbalza su Zaccagni che, lasciato tutto solo da Davide Calabria e dai centrali rossoneri, deposita in rete per il più facile dei gol.

La Lazio dilaga contro un Milan inesistente, andando ancora un paio di volte vicina alla rete con Zaccagni: nella seconda circostanza, è Kjær ad evitare in scivolata la terza rete. Dopo un primo tempo orribile dei rossoneri, dunque, Lazio-Milan 2-0: servirà un miracolo vero e proprio per rimettere in piedi questo match. Segui qui il LIVE del secondo tempo di Lazio-Milan >>>