Risultati Serie A – Atalanta-Milan 3-2: tabellino e marcatori | News

Tabellino Atalanta-Milan 3-2

Il Milan di Stefano Pioli crolla al 'Gewiss Stadium' in casa dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini al termine di una partita pirotecnica. Punteggio sulle montagne russe e, alla fine, meritata vittoria orobica. Scatenato Ademola Lookman che, con una doppietta, ha indirizzato il match sulla retta via per i nerazzurri di casa. Al 38' fortunato (deviazione di Fikayo Tomori che spiazza inesorabilmente Mike Maignan); al 55', invece, bravo a farsi trovare pronto sull'assist del redivivo Charles De Ketelaere. Nel mezzo, l'acuto - colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo - di Olivier Giroud. Nel finale pareggio - momentaneo e illusorio - grazie a Luka Jović, entrato bene a gara in corso. Ma nel finale succede di tutto: espulsione per doppia ammonizione a Davide Calabria (93') e prodezza, di tacco, di Luis Muriel (95') che spedisce il Diavolo all'inferno. Vediamo insieme, dunque, il tabellino completo di Atalanta-Milan 3-2 del 'Gewiss Stadium'.