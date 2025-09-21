Pianeta Milan
UDINESE-MILAN

Udinese-Milan, Pulisic è stato decisivo con una grande doppietta tra primo e secondo tempo. I tifosi rossonero lo hanno premiato. E' l'MVP della partita
Emiliano Guadagnoli
Udinese-Milan 0-3, una partita che i rossoneri hanno giocato molto bene in entrambe le fasi e per tutti i 90 minuti. L'attaccante Pulisic è stato il vero protagonista della gara: per lo statunitense, al ritorno da titolare con il Milan, ha messo a segno una bellissima doppietta. E i tifosi lo hanno premiato in questo modo.

Pulisic devastante contro l'Udinese: e i tifosi del Milan lo premiano così

(fonte: acmilan.com) - Il Milan conquista una vittoria convincente contro l'Udinese con un netto 3-0, grazie a una prestazione straordinaria di Christian Pulisic. L'attaccante rossonero è stato il protagonista assoluto del match, segnando due gol. La sua capacità di incidere nei momenti chiave ha fatto la differenza, regalando ai tifosi rossoneri una serata da ricordare.

Chris ha aperto le marcature al 40' con un tiro preciso di sinistro che ha trafitto il portiere avversario. Non si è fermato qui: a inizio ripresa ha rubato il pallone per il raddoppio di Fofana e al 53' ha chiuso i conti con un altro gol, dimostrando una freddezza e una precisione invidiabili. La sua prestazione è stata un mix di tecnica e determinazione, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.

Le statistiche di Pulisic parlano chiaro: due gol, tre tiri in porta e quattro contrasti vinti. La sua presenza in campo è stata fondamentale per il Milan, non solo in fase offensiva ma anche nel supporto difensivo. Con 23 passaggi precisi e un contributo costante, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per la squadra.

Con l'82% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP Luka Modrić, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana, altri grandi protagonisti nella notte di Udine. Una prestazione da incorniciare per il nostro numero 11, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così!

