Chris ha aperto le marcature al 40' con un tiro preciso di sinistro che ha trafitto il portiere avversario. Non si è fermato qui: a inizio ripresa ha rubato il pallone per il raddoppio di Fofana e al 53' ha chiuso i conti con un altro gol, dimostrando una freddezza e una precisione invidiabili. La sua prestazione è stata un mix di tecnica e determinazione, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.
Le statistiche di Pulisic parlano chiaro: due gol, tre tiri in porta e quattro contrasti vinti. La sua presenza in campo è stata fondamentale per il Milan, non solo in fase offensiva ma anche nel supporto difensivo. Con 23 passaggi precisi e un contributo costante, ha dimostrato di essere un elemento imprescindibile per la squadra.
Con l'82% dei voti, ha superato nella corsa al premio di MVP Luka Modrić, Adrien Rabiot e Youssouf Fofana, altri grandi protagonisti nella notte di Udine. Una prestazione da incorniciare per il nostro numero 11, che lascia ben sperare per i prossimi impegni. Bravo Christian, continua così!
