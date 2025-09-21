Chris ha aperto le marcature al 40' con un tiro preciso di sinistro che ha trafitto il portiere avversario. Non si è fermato qui: a inizio ripresa ha rubato il pallone per il raddoppio di Fofana e al 53' ha chiuso i conti con un altro gol, dimostrando una freddezza e una precisione invidiabili. La sua prestazione è stata un mix di tecnica e determinazione, che ha messo in difficoltà la difesa avversaria.