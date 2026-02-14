Pisa-Milan, i tifosi rossoneri non hanno dubbi: Modric MVP della partita

Modrić ha brillato in ogni fase del gioco, ma è stato all'85' che ha lasciato il segno più profondo, segnando la rete che è valsa i tre punti. Con un tocco sotto a scavalcare il portiere, ha trafitto la difesa avversaria, sfruttando al meglio l'appoggio di Samuele Ricci. La sua visione di gioco e la sua abilità nel gestire il pallone hanno messo in difficoltà il Pisa, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del Milan.