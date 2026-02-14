Pianeta Milan
PISA-MILAN

Pisa-Milan, l’MVP del match non poteva che essere solo uno: Luka Modric

Pisa-Milan, i tifosi rossoneri non hanno dubbi: Modric MVP della partita
Il Milan di Massimiliano Allegri vince a Pisa grazie al secondo gol rossonero di Luka Modric. Il croato è stato votato dai tifosi come MVP
Redazione

Il Milan dà seguito alla netta vittoria di Bologna battendo anche il Pisa di Oscar Hiljemark. Lo ha fatto grazie alla grande giocata nel finale di gara di Luka Modric. Il Pallone d'Oro croato è stato votato come MVP del match da parte dei tifosi rossoneri.

(fonte acmilan.com) - Il Milan conquista una vittoria importante contro il Pisa, imponendosi per 2-1 grazie a una prestazione straordinaria di Luka Modrić. Il centrocampista croato ha dimostrato ancora una volta la sua classe, siglando il gol decisivo che ha regalato i tre punti ai rossoneri. La sua capacità di leggere il gioco e di inserirsi nei momenti chiave ha fatto la differenza, rendendolo il migliore in campo.

Modrić ha brillato in ogni fase del gioco, ma è stato all'85' che ha lasciato il segno più profondo, segnando la rete che è valsa i tre punti. Con un tocco sotto a scavalcare il portiere, ha trafitto la difesa avversaria, sfruttando al meglio l'appoggio di Samuele Ricci. La sua visione di gioco e la sua abilità nel gestire il pallone hanno messo in difficoltà il Pisa, contribuendo in modo decisivo alla vittoria del Milan.

Le statistiche di Modrić parlano chiaro: un gol, 93 passaggi precisi e un contributo costante in fase difensiva con un tackle e un'intercettazione. La sua presenza in campo è stata fondamentale per mantenere il controllo del gioco e per guidare i compagni verso la vittoria. La sua esperienza e la sua leadership sono state evidenti in ogni azione.

LEGGI ANCHE: Milan, le polemiche di Rabiot post Pisa. Il Como perde un titolare per mercoledì. Sfuma Goretzka?

Con più del 90% dei voti, Modrić è stato eletto MVP dai tifosi su AC Milan Official App, superando Athekame, Loftus-Cheek e Pavlović. Una prestazione che lascia ben sperare per i prossimi impegni, con l'augurio che il centrocampista croato continui a essere un punto di riferimento per la squadra. Bravo Luka, continua così!

