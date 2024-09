E' arrivato il momento del derby a San Siro. Il Milan potrebbe agganciare l'Inter in classifica. La Curva Sud e la sua coreografia

E' arrivato il momento del derby. L'Inter gioca per la storia: in caso di vittoria sarebbe la settima di fila, record che sarebbe assoluto. Il Milan, invece, gioca per riscattare l'inizio di stagione altalenante. Fonseca potrebbe anche rischiare la sua panchina. L'ambiente quindi è molto caldo a San Siro. La Curva Sud, nel prepartita, ha presentato la sua coreografia. Dal secondo anello blu è stato srotolato uno striscione contenente una serie di vignette volte contro i cugini, con la foto di Di Caprio, noto attore. Qui le parole