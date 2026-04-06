Napoli-Milan, Spinazzola: “Scudetto? Crediamo nel vincere tutte, poi vedremo”

Io e Politano abbiamo condiviso una cosa brutta pochi giorni fa, ma questo è il calcio. Abbiamo reagito, sono contento per Matteo e gliel’avevo detto. Il Milan la sua preda preferita. Scudetto? Noi crediamo nel vincerle tutte, poi vedremo dove staremo. Oggi era importantissimo anche per la Champions. Lukaku? Aspettiamo e speriamo Rom, è stato un anno particolare per lui, ha perso il papà. È emotivo, io lo chiamo il gigante buono. So quanto ha sofferto, spero per lui che passi presto».