PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Giovane dopo Napoli-Milan: “Ringrazio il mister per l’opportunità. Mi serviva una partita come questa”

NAPOLI-MILAN

Giovane dopo Napoli-Milan: “Ringrazio il mister per l’opportunità. Mi serviva una partita come questa”

Giovane post Napoli-Milan: 'Felice per la vittoria. Mi serviva una gara così'
Giovane, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli
Redazione

Giovane, giocatore azzurro, ha parlato a 'DAZN' al termine di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla sua partita da punta: "Voglio ringraziare il mister prima di tutto. Sapevo sarebbe stata una partita difficile. Stamattina al campo non ho visto Hojlund perché stava male e tutti mi avevano avvertito che avrei potuto giocare. Ho 22 anni, sono giovane, devo fare di tutto per migliorare. Avevo bisogno di fare una partita come questa contro una big come il Milan".

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Sull'occasione fallita nel primo tempo: "Ho sbagliato il controllo, pensavo che Pavlovic fosse lontano. Ho pensato anche di tirare da centrocampo. Ho fatto un tocco più e Pavlovic è arrivato. Ma sono felice che abbiamo vinto, era questa la cosa importante".

Cosa ti ha detto Conte tra primo e secondo tempo? "Mi ha detto di fare i contro movimenti. Ho parlato con Alisson e mi ha spiegato. Ho giocato da punta solo in Primavera, poi ho fatto sempre l'esterno. Sapevo che sarebbe stato difficile ma ero pronto perché sono un ragazzo che lavora tanto per aiutare la squadra. Sono felice che il mister mi abbia dato delle indicazioni".

Com'è stato l'impatto con la città di Napoli? "Ho visto poco della città, sono riservato e non esco tanto. Infatti Juan Jesus mi dice che sono un brasiliano diverso. Quello che ho visto mi è piaciuto tanto, è una città bellissima che mi ricorda il Brasile, anche perché c'è il mare".

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