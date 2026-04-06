Azione insistita del Napoli, al 54', con Kevin De Bruyne che chiama Maignan all'intervento in area piccola. Il portiere francese non trattiene il pallone, sul quale arriva Mathías Oliveira: il suo sinistro termina alto sulla traversa. Gli azzurri, al 57', ci provano ancora: cross, dalla sinistra, di Leonardo Spinazzola e colpo di testa di André-Frank Zambo Anguissa: pallone di molto sul fondo.

Allegri, allora, prova a cambiare qualcosa e, al 63', effettua una doppia sostituzione: fuori Alexis Saelemaekers e Niclas Füllkrug; dentro Zachary Athekame e Santiago Giménez. Cambia anche Conte, qualche minuto più tardi (70'), sostituendo Giovane con il suo connazionale Alisson Santos. Maignan interviene - al 72' - sul tentativo di acrobazia di Anguissa sugli sviluppi di un corner e blocca il pallone con due mani sulla linea di porta.

Quando tutto lasciava presagire un pari, il guizzo di Politano — Una sostituzione per parte al 74': fuori Nkunku e dentro Christian Pulisic nel Milan. Nel Napoli, invece, fuori Spinazzola e dentro Matteo Politano. È proprio lui, al 79', che sull'assist dalla sinistra di Oliveira - sul pallone allungato di testa da Koni De Winter - arriva in area piccola al volo di esterno sinistro e batte Maignan sul primo palo per il vantaggio del Napoli. Allegri, allora, all'83' tira fuori dal campo Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, inserendo sul campo Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão.

Conte risponde all'85' togliendo dal campo Juan Jesus e Kevin De Bruyne e inserendo al loro posto Sam Beukema ed Eljif Elmas. Il Milan crea una mischia in area di rigore, ma senza creare chissà quali grattacapi a Vanja Milinković-Savić, poi sono Pulisic e Leão che, all'89', gettano alle ortiche una buona occasione. L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 concede 5' di recupero, nel corso dei quali il Diavolo tenta di trovare un varco nell'area partenopea, ma senza esito.

Napoli-Milan 1-0 al 90': sconfitta tutto sommato immeritata per il Diavolo, in una partita da pareggio. Intanto, però, il secondo posto è dei campani e i rossoneri scivolano di una posizione in classifica.