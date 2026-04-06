PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Napoli-Milan 1-0 (90′): un errore nel finale costa il secondo posto | Serie A News

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Napoli-Milan 1-0 (90′): un errore nel finale costa il secondo posto | Serie A News

Napoli-Milan 1-0 (90'): un errore nel finale costa il secondo posto | Serie A News
È finita Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco com'è andato il secondo tempo allo stadio 'Maradona' di Napoli tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminata da pochi minuti Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Maradona' di Napoli. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i secondi 45' di gioco tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Napoli-Milan 1-0, il racconto del secondo tempo

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Dopo che il primo tempo si era concluso 0-0, la ripresa si apre al 50' prima con il Milan pericoloso nell'area di rigore del Napoli con Christopher Nkunku, poi, sul capovolgimento di fronte, con il grande intervento di Mike Maignan sul sinistro da fuori area - molto angolato - del brasiliano Giovane.

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Azione insistita del Napoli, al 54', con Kevin De Bruyne che chiama Maignan all'intervento in area piccola. Il portiere francese non trattiene il pallone, sul quale arriva Mathías Oliveira: il suo sinistro termina alto sulla traversa. Gli azzurri, al 57', ci provano ancora: cross, dalla sinistra, di Leonardo Spinazzola e colpo di testa di André-Frank Zambo Anguissa: pallone di molto sul fondo.

Allegri, allora, prova a cambiare qualcosa e, al 63', effettua una doppia sostituzione: fuori Alexis Saelemaekers e Niclas Füllkrug; dentro Zachary Athekame e Santiago Giménez. Cambia anche Conte, qualche minuto più tardi (70'), sostituendo Giovane con il suo connazionale Alisson Santos. Maignan interviene - al 72' - sul tentativo di acrobazia di Anguissa sugli sviluppi di un corner e blocca il pallone con due mani sulla linea di porta.

Quando tutto lasciava presagire un pari, il guizzo di Politano

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Una sostituzione per parte al 74': fuori Nkunku e dentro Christian Pulisic nel Milan. Nel Napoli, invece, fuori Spinazzola e dentro Matteo Politano. È proprio lui, al 79', che sull'assist dalla sinistra di Oliveira - sul pallone allungato di testa da Koni De Winter - arriva in area piccola al volo di esterno sinistro e batte Maignan sul primo palo per il vantaggio del Napoli. Allegri, allora, all'83' tira fuori dal campo Fikayo Tomori e Youssouf Fofana, inserendo sul campo Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão.

Conte risponde all'85' togliendo dal campo Juan Jesus e Kevin De Bruyne e inserendo al loro posto Sam Beukema ed Eljif Elmas. Il Milan crea una mischia in area di rigore, ma senza creare chissà quali grattacapi a Vanja Milinković-Savić, poi sono Pulisic e Leão che, all'89', gettano alle ortiche una buona occasione. L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 concede 5' di recupero, nel corso dei quali il Diavolo tenta di trovare un varco nell'area partenopea, ma senza esito.

Napoli-Milan 1-0 al 90': sconfitta tutto sommato immeritata per il Diavolo, in una partita da pareggio. Intanto, però, il secondo posto è dei campani e i rossoneri scivolano di una posizione in classifica.

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