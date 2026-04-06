Il Milan di Massimiliano Allegri passa in svantaggio contro il Napoli di Antonio Conte in occasione del 'Monday Night' della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Diego Armando Maradona'.
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NAPOLI-MILAN
Napoli-Milan 1-0: la sblocca Politano appena entrato … | Serie A News
Matteo Politano, a pochi minuti dal termine, sblocca Napoli-Milan al 'Maradona': esterno sinistro sul primo palo a battere Mike Maignan
Il neo-entrato Matteo Politano, al 79', sull'assist dalla sinistra di Mathías Oliveira - sul pallone allungato di testa da Koni De Winter - arriva al volo di esterno sinistro in area piccola e batte Mike Maignan sul primo palo per il vantaggio degli azzurri. Napoli-Milan 1-0 ...
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