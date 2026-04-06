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Risultati Serie A, Napoli-Milan 1-0: tabellino e marcatori | News

Tabellino AC Milan Serie A Champions League Coppa Italia 2022-2023
Il tabellino completo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026: numeri e dati del match disputatosi allo stadio 'Maradona' di Napoli tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

Napoli-Milan 1-0, il tabellino

Perde la seconda partita consecutiva in trasferta, dopo quella di Roma contro la Lazio, il Milan di Massimiliano Allegri. Stavolta il Diavolo cade al 'Maradona' contro il Napoli di Antonio Conte. Si tratta di un k.o. che costa molto caro ai rossoneri, i quali, ora, scivolano al terzo posto in classifica, a - 9 dall'Inter capolista e sono costretti a cedere la seconda piazza proprio ai partenopei, che hanno operato il tanto agognato sorpasso. Una gara, onestamente, da pareggio, dove è successo veramente poco da segnalare, decisa da un gol, al 79', del neo-entrato Matteo Politano. Uno che quando vede rossonero punisce sempre. Vediamo insieme, ora, dunque, il tabellino completo di Napoli-Milan 1-0 del 'Maradona'.

NAPOLI-MILAN 1-0

Marcatori: 79' Politano

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (85' Beukema), Buongiorno, Oliveira; Gutiérrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola (74' Politano); De Bruyne (85' Elmas), McTominay; Giovane (70' Alisson). A disposizione: Meret, Contini, Mazzocchi, Gilmour. Allenatore: Conte.

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MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (83' Loftus-Cheek), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (63' Athekame), Fofana (83' R. Leão), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (74' Pulisic), Füllkrug (63' Giménez). A disposizione: Terracciano, Torriani, Odogu, Estupiñán, Jashari, Ricci. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 12' Buongiorno (N), 81' Politano (N)

Espulsi: nessuno.

Note: nessuna.

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