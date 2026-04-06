PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Napoli-Milan 0-0 (45′): partita equilibrata, per ora pareggio giusto | Serie A News

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Napoli-Milan 0-0 (45′): partita equilibrata, per ora pareggio giusto | Serie A News

Napoli-Milan 0-0 (45'): partita equilibrata, per ora pareggio giusto | Serie A News
È finito il primo tempo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Maradona' di Napoli tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri
Daniele Triolo Redattore 

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri.

Napoli-Milan 0-0, il racconto del primo tempo

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La partita inizia con un buon ritmo e la prima chance è per il Milan: al 6' conclusione di Youssouf Fofana, un piatto destro dall'interno dell'area di rigore che, debole e centrale, termina tra le braccia di Vanja Milinković-Savić. Ancora rossoneri pericolosi al 13', quando, sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Davide Bartesaghi, il serbo Strahinja Pavlović - di testa - anticipa il suo connazionale Milinković-Savić, ma il suo colpo di testa termina sul fondo.

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La prima palla-gol per il Napoli arriva al 23', con l'iniziativa personale di Leonardo Spinazzola che, dalla sinistra, si accentra e prova un destro a giro che termina di poco alto sull'incrocio dei pali alla sinistra di Mike Maignan. Dopo una fase di stanca del match, il Milan, al 35', crea un'enorme palla-gol: Fofana fa un numero a centrocampo, poi lancia in profondità Christopher Nkunku. L'attaccante francese entra in area e conclude di sinistro: pallone alto sopra la traversa.

Un paio di conclusioni pericolose per parte

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Al 38' replicano gli azzurri quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Kevin De Bruyne, prova lo stacco di testa Alessandro Buongiorno: pallone sul fondo. Ancora Napoli insidioso al 45', con Stanislav Lobotka che prova a servire Scott McTominay in area di rigore: 'bicicletta' dello scozzese, ma conclusione imprecisa e pallone sul fondo. L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 concede un solo minuto di recupero, nel corso dei quali non succede nulla di rilevante. Napoli-Milan 0-0 al 45': gara equilibrata, bloccata, per ora ferma su un giusto pari a reti bianche.

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