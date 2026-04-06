La prima palla-gol per il Napoli arriva al 23', con l'iniziativa personale di Leonardo Spinazzola che, dalla sinistra, si accentra e prova un destro a giro che termina di poco alto sull'incrocio dei pali alla sinistra di Mike Maignan. Dopo una fase di stanca del match, il Milan, al 35', crea un'enorme palla-gol: Fofana fa un numero a centrocampo, poi lancia in profondità Christopher Nkunku. L'attaccante francese entra in area e conclude di sinistro: pallone alto sopra la traversa.
Un paio di conclusioni pericolose per parte—
Al 38' replicano gli azzurri quando, sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Kevin De Bruyne, prova lo stacco di testa Alessandro Buongiorno: pallone sul fondo. Ancora Napoli insidioso al 45', con Stanislav Lobotka che prova a servire Scott McTominay in area di rigore: 'bicicletta' dello scozzese, ma conclusione imprecisa e pallone sul fondo. L'arbitro Daniele Doveri della Sezione A.I.A. di Roma 1 concede un solo minuto di recupero, nel corso dei quali non succede nulla di rilevante. Napoli-Milan 0-0 al 45': gara equilibrata, bloccata, per ora ferma su un giusto pari a reti bianche.
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