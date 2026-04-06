È finito il primo tempo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026: ecco, dunque, il racconto dei primi 45' di gioco allo stadio 'Maradona' di Napoli tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri

È terminato da pochi minuti il primo tempo di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'Maradona' di Napoli. Vediamo insieme, dunque, come sono andati i primi 45' di gioco tra gli azzurri di Antonio Conte e i rossoneri di Massimiliano Allegri.