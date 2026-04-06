PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Manna prima di Napoli-Milan: “Vogliamo consolidare la classifica. Lukaku? Prima viene il valore del gruppo”

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Manna prima di Napoli-Milan: “Vogliamo consolidare la classifica. Lukaku? Prima viene il valore del gruppo”

Manna pre Napoli-Milan: 'Vogliamo consolidare la nostra classifica'
Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli
Redazione

Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, ha parlato a 'DAZN' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sull'importanza del match: "Arriviamo da un momento positivo, vogliamo dare continuità ai nostri tifosi e consolidare la nostra posizione in classifica. Siamo due squadre vicine, ben allenate e ben strutturate. Stasera sarà lunga e tosta".

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Su Giovane titolare: "Lo abbiamo preso a gennaio perché ci serviva un attaccante, un giocatore offensivo. E' stato utilizzato in un ruolo non propriamente suo ma che può ricoprire. Oggi ha un'occasione importante. Lui è un ragazzo serio e umile, di solito quando si lavora bene poi si viene ripagati. Lui se l'è guadagnata e Conte non ha avuto nessun dubbio".

Sul caso Lukaku: "La situazione è chiara: Romelu doveva andare in Nazionale, ha preferito non andare per allenarsi ed è rimasto in Belgio, contrariamente alla nostra volontà. Nessuno gli avrebbe proibito di lavorare coi suoi dottori perché è previsto nell'accordo con lui. Noi avremmo voluto parlarne con lui a Napoli, non è successo e non siamo contenti. Il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto. Ora Romelu non c'è, sta lavorando in Belgio. Penso e spero che tornerà tra una settimana. Lui sa che ci saranno delle conseguenze. Ora noi pensiamo ad altro, il calcio va avanti".

Sul momento del Napoli e sul finale di stagione: "Ci conforta il lavoro fatto in campo, questo è fondamentale perché altrimenti ora non saremmo qui a un punto dal Milan, a lottare per consolidare la Champions League. Abbiamo fiducia. Le tante defezioni? Ci siamo sempre adattati e abbiamo combattuto dentro a questa situazione. Ora stanno rientrando. Speriamo di vedere una bella partita questa sera".

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