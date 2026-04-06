"Match difficile, due grandi squadre. Ma noi siamo venuti qui per vincere la partita. Le squadre daranno tutto per vincere, vedremo cosa succederà a fine match. Dobbiamo restare uniti, concentrati in ogni momento della partita. Dobbiamo stare focalizzati, perché si giocherà tutto sui dettagli. E fare ovviamente tutto quello che ci ha chiesto il mister per portare a casa i tre punti".