PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, Nkunku prima della partita di Napoli: “Uniti e concentrati: si giocherà tutto sui dettagli”

NAPOLI-MILAN

Milan, Nkunku prima della partita di Napoli: “Uniti e concentrati: si giocherà tutto sui dettagli”

Milan, Nkunku prima della partita di Napoli: 'Uniti e concentrati: si giocherà tutto sui dettagli'
Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli
Daniele Triolo Redattore 

Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Match difficile, due grandi squadre. Ma noi siamo venuti qui per vincere la partita. Le squadre daranno tutto per vincere, vedremo cosa succederà a fine match. Dobbiamo restare uniti, concentrati in ogni momento della partita. Dobbiamo stare focalizzati, perché si giocherà tutto sui dettagli. E fare ovviamente tutto quello che ci ha chiesto il mister per portare a casa i tre punti".

Leggi anche
Milan, Tare pre Napoli: “Oggi giocano due grandi squadre. Classifica? Guardo in alto”
Napoli, Buongiorno prima del Milan: “Tristezza dopo la Nazionale, ma ora abbiamo...

© RIPRODUZIONE RISERVATA