Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
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NAPOLI-MILAN
Milan, Nkunku prima della partita di Napoli: “Uniti e concentrati: si giocherà tutto sui dettagli”
Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Maradona' di Napoli
"Match difficile, due grandi squadre. Ma noi siamo venuti qui per vincere la partita. Le squadre daranno tutto per vincere, vedremo cosa succederà a fine match. Dobbiamo restare uniti, concentrati in ogni momento della partita. Dobbiamo stare focalizzati, perché si giocherà tutto sui dettagli. E fare ovviamente tutto quello che ci ha chiesto il mister per portare a casa i tre punti".
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