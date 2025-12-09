Morata, che brutto weekend: Como sconfitto 4-0 e infortunio muscolare

"Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile... per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno".
Ricordiamo che l'ex punta rossonera, oggi in forza al Como, è arrivato sulle sponde del lago con la formula del prestito con diritto di riscatto, che a determinate condizione si trasforma in obbligo. Il Milan andrebbe a incassare circa undici milioni dall'eventuale cessione a titolo definitivo dello spagnolo.
