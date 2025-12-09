Morata, che brutto weekend: Como sconfitto 4-0 e infortunio muscolare

Morata, il post social dopo l'infortunio con l'Inter

Il Como era impegnato sabato sera in una trasferta delicata a Milano, contro l'Inter di Christian Chivu. La partita è terminata 4-0 in favore dei nerazzurri ma non è l'unica brutta notizia per Alvaro Morata. Al minuto 32 lo spagnolo è stato costretto a uscire dal campo per un problema muscolare, ennesimo episodio sfortunato in una stagione veramente storta per l'ex Galatasaray. Con la maglia del Como, Morata è ancora a secco di gol in 15 presenze stagionali. Dopo la partita, lo spagnolo ha pubblicato su Instagram un post in cui ha anche analizzato il difficile momento che sta vivendo. Ecco le sue parole, prese dalla didascalia del medesimo contenuto social.