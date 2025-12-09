Pianeta Milan
Morata, che brutto weekend: Como sconfitto 4-0 e infortunio muscolare
Continua il difficile periodo di Morata al Como. Nell'ultimo weekend sconfitta 4-0 contro l'Inter e infortunio muscolare per l'ex Milan, che affida ai social il suo pensiero sul complicato momento personale
Continua il periodo nero di Alvaro Morata. Dopo le voci provenienti dalla Spagna su una nuova crisi tra l'ex Milan e la moglie Alice Campello, nell'ultimo weekend di Serie A è arrivata un'altra brutta notizia per l'attaccante della nazionale spagnola.

Morata, il post social dopo l'infortunio con l'Inter

Il Como era impegnato sabato sera in una trasferta delicata a Milano, contro l'Inter di Christian Chivu. La partita è terminata 4-0 in favore dei nerazzurri ma non è l'unica brutta notizia per Alvaro Morata. Al minuto 32 lo spagnolo è stato costretto a uscire dal campo per un problema muscolare, ennesimo episodio sfortunato in una stagione veramente storta per l'ex Galatasaray. Con la maglia del Como, Morata è ancora a secco di gol in 15 presenze stagionali. Dopo la partita, lo spagnolo ha pubblicato su Instagram un post in cui ha anche analizzato il difficile momento che sta vivendo. Ecco le sue parole, prese dalla didascalia del medesimo contenuto social.

"Quando le cose non vanno come ci si aspetta, quando dai il meglio di te ma non riesci ad arrivare dove vorresti, la frustrazione pesa. E ora, in più, questo infortunio. Ma anche in momenti così mi sento fortunato: per i miei compagni, per il mio club, per una tifoseria incredibile... per tutta quella gente meravigliosa che, da poco, sento già come la mia gente. Sono orgoglioso di appartenere al Como. Mi riprenderò, mi rialzerò e tornerò ad aiutare per raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo. Come sempre: dal basso, lavorando, come ho fatto per tutta la vita. Grazie per il sostegno".

Ricordiamo che l'ex punta rossonera, oggi in forza al Como, è arrivato sulle sponde del lago con la formula del prestito con diritto di riscatto, che a determinate condizione si trasforma in obbligo. Il Milan andrebbe a incassare circa undici milioni dall'eventuale cessione a titolo definitivo dello spagnolo.

