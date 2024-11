Il Milan fatica a creare gioco e non riesce a vincere convincendo. Contro il Monza i rossoneri fanno tanta fatica nel primo tempo, in attacco e non solo in difesa. Per ora Fonseca non è riuscito a lasciare il suo graffia sul Diavolo. Contro i brianzoli il portoghese ha provato qualcosa di nuovo, come ad esempio gli inserimenti centrali di Terracciano, ma si è visto poco di positivo. Ecco le pagelle di Paulo dai maggiori quotidiani sportivi italiani.