Sabatini: “Milan senza Leao modesto e limitato. Il giudizio su Fonseca passa…”

Monza-Milan 0-1, tre punti d'oro per i rossoneri che ripartono in classifica. Nonostante la vittoria sono tanti i dubbi intorno alla vittoria, arrivata dopo tante difficoltà nel primo tempo. Tante le reazioni nel giorno dopo. Sandro Sabatini ha scritto la sua analisi per calciomercato.com. Il noto giornalista ha parlato in particolare dell'importanza di Rafael Leao per questa squadra. Ecco il suo parere.