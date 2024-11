Monza-Milan, torna Abraham: ricaduta per Jovic. Le ultime

Secondo Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, ci sarà un ritorno importante per il Milan a Monza: Tammy Abraham sarà in panchina

Monza-Milan, Fonseca recupera Abraham: Jovic non ci sarà. Il motivo

Secondo quanto raccontato da Peppe Di Stefano, in diretta su Sky Sport 24, ci sarà un ritorno importante per il Milan a Monza: Tammy Abraham sarà in panchina, con un tutore per la spalla. Vedremo quanto potrà dare. Non ci sarà invece Luka Jovic: l'attaccante, alle prese con la pubalgia, ha sentito un fastidio e non ci sarà. Sarà gestito con cautela. Gabbia dovrebbe tornare dopo la sosta. Fonseca recupera anche Theo Hernandez e Reijnders, al rientro dalle squalifiche. LEGGI ANCHE: Monza-Milan, probabili formazioni: Leao out. Sorpresa a destra!