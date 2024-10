Milan, Jovic recuperato: i tempi per Gabbia e Abraham

Come riportato da pazzidifanta.com, per Monza-Milan, Fonseca ritrova Calabria e Jovic. Le ultime novità su Gabbia a Abraham

Come riportato da pazzidifanta.com, per Monza-Milan, Fonseca ritrova Calabria e Jovic, che si sono allenati senza limitazioni. Tammy Abraham, invece, ha svolto ancora lavoro personalizzato dopo l'infortunio subito con l'Udinese alla spalla. Le sue condizioni dovrebbero essere monitorate giorno dopo giorno. Nulla da fare per Gabbia, alle prese con problemi muscolari, dovrebbe ritornare dopo la sosta. Per la partita di sabato allo U-Power Stadium, Fonseca ritrova anche Pulisic al massimo: l'attaccante del Milan ha smaltito la gastroenterite. Rientreranno anche Reijnders e Theo Hernandez dopo le squalifiche.