Milan-Verona 2-2 al 90′: rimonta rossonera. Ibra decisivo | Serie A News

Milan-Verona 2-2 al 90′: il racconto della partita

MILAN-VERONA ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a San Siro, il match Milan-Verona, posticipo della 7^ giornata di Serie A. Vediamo come è andata la partita tra i rossoneri di Stefano Pioli ed i gialloblu di Ivan Jurić.

Partenza shock dei rossoneri, che dopo aver rischiato di subire il gol con l’ex Kalinic (bella parata di Donnarumma), vanno sotto sullo 0-2: in pochi minuti prima Barak e poi Zaccagni (tiro al volo da fuori deviato da Calabria) realizzano per l’Hellas. Pochi giri di lancetta e Kessie segna il gol che riapre la gara. Anche è decisiva una deviazione, questa volta di Magnani. All’intervallo il punteggio è di 1-2.

La ripresa comincia con Rebic in campo al posto di Saelemaekers. Il Milan spinge subito alla ricerca del pari e la grande opportunità ce l’ha poco dopo l’ora di gioco, con Kessie che si procura un calcio di rigore per fallo di Lovato. Sul dischetto si presenta Ibrahimovic che calcia in curva. Lo svedese getta alle ortiche un’occasione importantissima. Rossoneri che non si arrendono e ad un quarto d’ora dalla fine colpiscono un incrocio dei pali con un bel colpo di testa di Ibrahimovic.

Al 90′ il Milan riesce a pareggiare con Calabria, ma Guida richiamato al Var annulla per un tocco di braccio di Ibrahimovic. Scelta a dir poco discutibile. Passano due minuti e il Milan questa volta la pareggia sul serio: bel cross di Brahim Diaz e stacco imperioso di Ibrahimovic che segna la rete del 2-2. Termina in parità a San Siro.

