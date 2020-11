Milan-Verona 2-2: Kessié è MVP del match di San Siro | Serie A News

Milan-Verona 2-2, è Kessié il miglior giocatore della partita

MILAN-VERONA ULTIME NEWS (fonte: acmilan.com) – Una gara fatta di corsa, di sostanza. Ma, forse, sarebbe riduttivo fermarsi a questo per spiegare il ruolo e lo status che ha assunto Franck Kessié nello scacchiere tattico di mister Stefano Pioli.

Al termine di un’altra grande partita a livello personale, è stato Kessié il rossonero più votato da voi tifosi (con il 50%) nella sfida di San Siro, il posticipo Milan-Verona, precedendo Zlatan Ibrahimović (17%) e Davide Calabria (16%).

Novanta minuti non fortunati per i rossoneri, che non sono andati oltre il 2-2, ma che hanno visto per l’ennesima volta la convincente prestazione in mezzo al campo di Kessié.

Tanti palloni toccati, sempre nel vivo della manovra, preciso e decisivo negli inserimenti. Il processo di crescita di Kessié è sempre più evidente, come evidenti sono i numeri della sua partita.

Il centrocampista ivoriano, infatti, è stato il giocatore che ha recuperato il maggior numero di palloni (11), riuscendo nell’85% di passaggi riusciti.

Il tutto, ovviamente, conciliato con il gol dell’1-2, attribuito a Giangiacomo Magnani (autogol), ma nella quale l’inserimento in area di rigore di Franck Kessié è risultato decisivo. Complimenti Franck! LE PAGELLE DEI CALCIATORI ROSSONERI SECONDO LA GAZZETTA DELLO SPORT >>>