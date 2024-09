Risultati Serie A – Milan-Venezia 4-0: tabellino e marcatori | News

Prima vittoria stagionale per il Milan di Paulo Fonseca che, a 'San Siro', regola il Venezia di Eusebio Di Francesco con un netto e perentorio 4-0 . I rossoneri chiudono la pratica nella prima mezzora di gioco. Risultato sbloccato al 2' : assist di tacco di Rafael Leão e gol di Theo Hernández , con un tiro sul primo palo da distanza ravvicinata tra le gambe del portiere ospite Jesse Joronen . Al 16' , poi, calcio d'angolo per il Diavolo. Cross di Christian Pulisic , prolunga di testa Youssouf Fofana , insacca con la coscia Matteo Gabbia sotto misura. La Lega Calcio assegna inizialmente la rete a Gabbia, poi la dà a Fofana .

La gara, di fatto, termina qui. Nel successivo quarto d'ora il Diavolo conquista due calci di rigore. Il primo, procurato da Tammy Abraham, lo segna Christian Pulisic (25'); il secondo, per un netto fallo di Joël Marcel Schingtienne su Leão, lo realizza lo stesso attaccante inglese (29'). Nella ripresa, il ritorno in campo - dopo un mese di assenza per un infortunio muscolare - di Álvaro Morata. Poi un gol annullato a Francesco Zampano e l'espulsione di Hans Nicolussi Caviglia (doppia ammonizione) per il Venezia. Vediamo, ora, il tabellino completo di Milan-Venezia 4-0 di 'San Siro'.