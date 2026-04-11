Milan-Udinese 0-3, Atta segna il terzo gol per i friulani

l'Udinese di Kosta Runjaic segna il terzo gol contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano.

Milan-Udinese 0-3, il racconto del gol di Atta

L'Udinese colpisce ancora in ripartenza, questa volta con Arthur Atta che ribalta il fronte e punta De Winter. Il francese si sposta il pallone e calcia sul primo palo, beffando Maignan. Al 72' minuto i friulani sono in vantaggio per 3-0 a San Siro contro il Milan