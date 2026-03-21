Milan-Torino, Brocchi: 'Bartesaghi gioca come un veterano'

"I giocatori che affiancano Fullkrug ne beneficiano. Possono girargli introno e sfruttare le proprie caratteristiche. Con il modulo di Allegri Pulisic e Leao giocano fuori ruolo e si devono adattare. Smettere quando stai così bene sarebbe un peccato per Modric, ma la cosa più importante è che decida lui. Bartesaghi gioca come un veterano. Quando gioca Estupinan vediamo le sue difficoltà, dopo il passo in avanti fatto con il gol nel derby contro l'Inter ne ha fatti tre indietro contro la Lazio".