PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan-Torino, l’analisi di Brocchi: “I giocatori che affiancano Fullkrug ne beneficiano”

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Milan-Torino, l’analisi di Brocchi: “I giocatori che affiancano Fullkrug ne beneficiano”

Milan-Torino, Brocchi: 'Bartesaghi gioca come un veterano'
Cristian Brocchi, ex centrocampista e allenatore del Milan, ha analizzato la sfida di 'San Siro' contro il Torino nel pre-partita di 'DAZN': questo il suo commento
Redazione PM

Milan e Torino sono pronti a scendere in campo per affrontarsi nella 30ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per riscattarsi dopo la sconfitta rimediata contro la Lazio, oltre che per riprendersi il secondo posto, attualmente occupato dal Napoli.

Milan-Torino, il commento di Brocchi

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A pochi minuti dal calcio d'inizio di Milan-Torino, Cristian Brocchi è intervenuto dagli studi di 'DAZN' per analizzare il match. Ecco, di seguito, le sue parole.

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"I giocatori che affiancano Fullkrug ne beneficiano. Possono girargli introno e sfruttare le proprie caratteristiche. Con il modulo di Allegri Pulisic e Leao giocano fuori ruolo e si devono adattare. Smettere quando stai così bene sarebbe un peccato per Modric, ma la cosa più importante è che decida lui. Bartesaghi gioca come un veterano. Quando gioca Estupinan vediamo le sue difficoltà, dopo il passo in avanti fatto con il gol nel derby contro l'Inter ne ha fatti tre indietro contro la Lazio".

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