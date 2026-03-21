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Milan, Bartesaghi sul Torino: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi”

Milan, Bartesaghi sul Torino: 'Noi dobbiamo pensare a noi stessi'
Davide Bartesaghi giocatore rossonero parla nel pre partita di Milan-Torino a 'Milan TV'. Ecco le sue parole dallo stadio San Siro di Milano
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano.

Come è stato il rientro dopo la Lazio: "Non è stata una settimana bellissima dopo la sconfitta, ma siamo entrati in campo con più cattiveria, ci siamo allenati bene, siamo pronti".

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Sul Torino: "Una partita difficile come le altre. Sono tutte partite difficili. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare per primi una buona prestazione".

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