Milan, Bartesaghi sul Torino: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi”

Sul Torino: "Una partita difficile come le altre. Sono tutte partite difficili. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare per primi una buona prestazione".
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MILAN-TORINO
Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano.
Come è stato il rientro dopo la Lazio: "Non è stata una settimana bellissima dopo la sconfitta, ma siamo entrati in campo con più cattiveria, ci siamo allenati bene, siamo pronti".
Sul Torino: "Una partita difficile come le altre. Sono tutte partite difficili. Noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare per primi una buona prestazione".
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