Milan, Bartesaghi sul Torino: “Noi dobbiamo pensare a noi stessi”

Davide Bartesaghi , giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano.

Come è stato il rientro dopo la Lazio: "Non è stata una settimana bellissima dopo la sconfitta, ma siamo entrati in campo con più cattiveria, ci siamo allenati bene, siamo pronti".