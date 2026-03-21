Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati D’Aversa prima di Milan-Torino: “La squadra è cresciuta nella convinzione nei propri mezzi. Su Modric…”

MILAN-TORINO

D’Aversa prima di Milan-Torino: “La squadra è cresciuta nella convinzione nei propri mezzi. Su Modric…”

D'Aversa pre Milan-Torino: 'Siamo cresciuti nella fiducia in noi stessi'
Roberto D'Aversa, allenatore granata, parla nel pre partita di Milan-Torino a 'DAZN'. Ecco le sue parole dallo stadio San Siro di Milano
Redazione

Roberto D'Aversa, allenatore granata, ha parlato a 'DAZN' nel pre partita della sfida tra Milan e Torino valida per la 30^ giornata del campionato di Serie A 2025-26. Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano.

Sulla squadra dopo il suo arrivo: "Sicuramente siamo cresciuti nella convinzione nei propri mezzi. Questa squadra secondo me ha un potenziale da non occupare quella posizione che occupava quando sono arrivato. L'unico mio pensiero è stato quello di cercare di sfruttare al massimo le loro potenzialità e di far credere loro nelle loro qualità".

LEGGI ANCHE

Sulla coppia d'attacco di oggi: "Zapata titolare? Gioca sia per l'aspetto tattico perché Duvan ha potenzialità di attacco degli spazi migliori degli altri, ma anche perché arriva da una settimana in fiducia. E' uno di quei giocatori che è cresciuto molto da quando sono arrivato".

Su Luka Modric: "Vlasic sarà lo schermo? Vediamo, potrebbe trovarsi qualcun altro su di lui. Loro in costruzione portano i braccetti molto larghi, Tomori quasi da terzino e Pavlovic spinge molto. C'è da considerare anche quell'aspetto lì".

LEGGI ANCHE: Milan-Torino, scopri dove, come vederla in TV e in streaming>>>>

Leggi anche
Bartesaghi prima di Milan-Torino: “Oggi potrò mettere dentro più palloni”
Torino, Obrador prima del Milan: “Obiettivo essere compatti in difesa. Già stato a San...

© RIPRODUZIONE RISERVATA