D'Aversa pre Milan-Torino: 'Siamo cresciuti nella fiducia in noi stessi'

Sulla coppia d'attacco di oggi: "Zapata titolare? Gioca sia per l'aspetto tattico perché Duvan ha potenzialità di attacco degli spazi migliori degli altri, ma anche perché arriva da una settimana in fiducia. E' uno di quei giocatori che è cresciuto molto da quando sono arrivato".
Su Luka Modric: "Vlasic sarà lo schermo? Vediamo, potrebbe trovarsi qualcun altro su di lui. Loro in costruzione portano i braccetti molto larghi, Tomori quasi da terzino e Pavlovic spinge molto. C'è da considerare anche quell'aspetto lì".
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