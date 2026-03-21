Milan, Allegri prima del Torino: “Partita importante, la classifica si è accorciata”

Che peso specifico ha questa partita? “È una partita importante, veniamo da una sconfitta dopo aver vinto il derby. La classifica si è accorciata dal basso verso l’alto. Troviamo un Torino che sta facendo molto bene, difensivamente concede poco, sono bravi sulle seconde palle e sulle ripartenze. Ci vorrà una partita tecnicamente molto valida ma soprattutto con ordine e compattezza”.

La partita l’aveva preparata con Leao titolare nonostante tutto o un turno di riposo l’aveva previsto? “No, assolutamente. Ieri nella rifinitura ha avuto questo riacutizzarsi all’adduttore. Abbiamo parlato con Rafa e abbiamo preferito che oggi stesse fermo in modo da avere 20 giorni per recuperare. Dopo la sosta mancheranno 8 partite e saranno quelle decisive”.

Quindi non va in nazionale? “Credo che sia stato convocato ma non è in grado assolutamente in grado di giocare, ha bisogno di fare lavori specifici per tornare al 100%”.

Oggi con Fullkrug c’è un riferimento davanti… “Fullkrug è un giocatore con caratteristiche diverse. Nonostante tutto Leao quando ha fatto il centravanti, anche se so che sembra che non sia il suo ruolo, si è mosso bene. L’abbiamo cercato poco. Fullkrug sicuramente è abituato a giocare in quella posizione. Oggi indipendentemente dagli interpreti bisogna fare la partita giusta per portare a casa il risultato”.