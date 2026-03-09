Milan, Tomori ci crede: 'Scudetto ancora possibile? Chi può dirlo...'

Pianeta Milan
DERBY

Milan, Tomori sullo Scudetto: “Chi può dirlo?”. E sulla sua posizione: “Mi trovo bene come braccetto”

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'CBS Sports Golazo' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato a 'CBS Sports Golazo' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Lo Scudetto è ancora possibile?

"Chi può dirlo? A questo punto dobbiamo solamente concentrarsi su noi stessi. Ovviamente questa sera era una partita importante e sono contento che siamo riusciti a vincere: una bella prestazione contro una squadra molto molto forte. Il Derby è sempre una partita speciale ed è sempre difficile. Siamo contenti di aver vinto: ora ci godiamo questa sera e ci concentriamo per finire forte la stagione".

La chiave è stata cominciare più aggressivi?

"In questo tipo di partite il mister non deve dire molto: è un Derby e sappiamo quanto è importante per il club, per noi e per i tifosi. Sapevamo che il modo con cui avremmo approcciato il primo tempo avrebbe potuto mettergli pressione e avremmo avuto possibilità di segnare, come è successo. Potevamo segnare ancora nel primo tempo, abbiamo avuto altre occasioni pericolose. Alla fine siamo molto contenti dei tre punti".

Come ti senti nella posizione di braccetto?

"Sì mi trovo bene. Ho diverse qualità ma il mio lavoro principale è quello di difendere. In partite come oggi in cui c'è spazio, puoi incidere correndo in avanti: è molto importanti. Ci stiamo lavorando molto".

Credi che state raggiungendo gli obiettivi dopo l'ottavo posto dell'anno scorso?

"Uno degli obiettivi principali per noi era concedere meno gol: penso che in questa stagione siamo stati molto più solidi difensivamente e non solo i difensori ma tutta la squadra in blocco. Ci abbiamo lavorato molto nel tentare di rimanere contatti. Giocare contro l'Inter e non subire il gol non è facile: credo sia una testimonianza del buon lavoro".

