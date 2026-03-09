Milan, Tomori ci crede: 'Scudetto ancora possibile? Chi può dirlo...'

"In questo tipo di partite il mister non deve dire molto: è un Derby e sappiamo quanto è importante per il club, per noi e per i tifosi. Sapevamo che il modo con cui avremmo approcciato il primo tempo avrebbe potuto mettergli pressione e avremmo avuto possibilità di segnare, come è successo. Potevamo segnare ancora nel primo tempo, abbiamo avuto altre occasioni pericolose. Alla fine siamo molto contenti dei tre punti".