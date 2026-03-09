Estupinan post Inter: “E’ stata una notte meravigliosa. Allegri mi ha sempre dato fiducia”

Che settimana hai vissuto? Cosa ti ha detto Allegri? "Il mister sempre mi ha dato fiducia: questo è molto importante. Ho lavorato molto per questo momento. Credo che abbiamo una squadra molfo forte, con grandi giocatori e grandi persone. L'importante è rimanere pronti così quando tocca a te puoi mettere in campo la migliore versione di te stesso"
Credi nello Scudetto? "Credo che nulla è deciso fino al fischio finale. Lavoreremo ogni partita, passo dopo passo per poter donare allegria ai tifosi. È quello che stiamo facendo. Lotteremo ogni partita
