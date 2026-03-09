Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Estupinan post Inter: “E’ stata una notte meravigliosa. Allegri mi ha sempre dato fiducia”

DERBY

Estupinan post Inter: “E’ stata una notte meravigliosa. Allegri mi ha sempre dato fiducia”

Estupinan post Inter: “E’ stata una notte meravigliosa. Allegri mi ha sempre dato fiducia” - immagine 1
Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Telelombardia' dopo il derby Milan-Inter, le sue parole
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Pervis Estupinan, giocatore rossonero, ha parlato a 'Telelombardia' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Uomo partita: una notte magica? "Grazie. Sì, la verità è che è stata una notte meravigliosa. Sono contento e felice per aver aiutato la squadra, per aver dato una grande gioia questa notte a tutti i tifosi"

LEGGI ANCHE

Che settimana hai vissuto? Cosa ti ha detto Allegri? "Il mister sempre mi ha dato fiducia: questo è molto importante. Ho lavorato molto per questo momento. Credo che abbiamo una squadra molfo forte, con grandi giocatori e grandi persone. L'importante è rimanere pronti così quando tocca a te puoi mettere in campo la migliore versione di te stesso"

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Credi nello Scudetto? "Credo che nulla è deciso fino al fischio finale. Lavoreremo ogni partita, passo dopo passo per poter donare allegria ai tifosi. È quello che stiamo facendo. Lotteremo ogni partita

Leggi anche
Milan, grande gioia post derby. Anche Cardinale negli spogliatoi con la squadra: i dettagli | Pm...
Sommer dopo il derby Milan-Inter: “Non siamo stati creativi, poco coraggio. Le assenze...

© RIPRODUZIONE RISERVATA