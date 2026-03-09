Yann Sommer, portiere nerazzurro, ha parlato a 'Inter TV' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
"Non siamo stati molto creativi e con poco coraggio, non abbiamo fatto molto bene e abbiamo avuto due tre occasioni, alla fine perdiamo un derby che fa male. Sul gol subito? Non ho ancora rivisto le immagini, dopo la riguarderò e non so come sono andate le cose, abbiamo avuto possibilità per pareggiare ma non ci siamo riusciti. Vantaggio in classifica? Ora siamo amareggiati ma dobbiamo esser tranquilli e già lucidi contro l'Atalanta sabato prossimo in casa con la massima lucidità dobbiamo andare passo per passo. Le assenze? Chiaro che per una squadra non avere giocatori importanti non è un bene, non possiamo però cambiare le cose, abbiamo alternative e non abbiamo perso per le assenze".
