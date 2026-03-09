Allegri dopo Milan-Inter: “Oggi bisogna essere contenti. Scudetto? I nerazzurri…”

«Tre punti? Sono importanti perché nelle ultime due casalinghe avevamo fatto solo un punto. Era un derby e siamo molto contenti. Dobbiamo gioire per questa vittoria, ma da martedì pensiamo alla prossima. Siamo a marzo, si giocano le partite che decidono la stagione. Scudetto? La parola scudetto non si deve dire perché l’Inter ha 7 punti di vantaggio e sta facendo un campionato straordinario».