DERBY

Allegri dopo Milan-Inter: “Oggi bisogna essere contenti. Scudetto? I nerazzurri…”

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni della 'Rai' dopo il derby Milan-Inter, le sue parole
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla 'Rai' al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

«Tre punti? Sono importanti perché nelle ultime due casalinghe avevamo fatto solo un punto. Era un derby e siamo molto contenti. Dobbiamo gioire per questa vittoria, ma da martedì pensiamo alla prossima. Siamo a marzo, si giocano le partite che decidono la stagione. Scudetto? La parola scudetto non si deve dire perché l’Inter ha 7 punti di vantaggio e sta facendo un campionato straordinario».

Allegri prosegue: «C’è da essere contenti, non c’è da fare salti di gioia. Nei primi 6 mesi si prepara la stagione, da marzo c’è da vincere le partite che contano. Oggi e domani bisogna essere contenti, da martedì c’è da pensare alla Lazio. 60 punti non bastano per la Champions: con calma, anzi non con calma, bisognar arrivare alla qualificazione».

Sul primo tempo e gli errori arbitrali

—  

«Primo tempo? Abbiamo messo pressione all’Inter e siamo stati bravi in uscita, ma quando abbiamo sbagliato abbiamo preso l’occasione di Mkhitaryan. Nel secondo tempo potevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Fofana? È un giocatore che ha delle qualità importanti, è migliorato molto e ha una buona condizione. Deve migliorare negli ultimi controlli e nei gol, uno come lui dev’essere più deciso anche in area avversaria».

Sull’episodio del braccio di Ricci in area: «In 20 anni che mi mettono in panchina, non credo abbia mai commentato un arbitro e non lo faccio nemmeno stasera perché non ha senso. Ci sono troppe discussioni. È stata una bella partita, combattuta e maschia. Gli arbitri sono bravi a lasciar correre le partite. Paella o ossobuco? Dovrei dire cacciucco, ma una bella triglia alla livornese».

