Allegri dopo Milan-Inter: “Oggi bisogna essere contenti. Scudetto? I nerazzurri…”

Allegri prosegue: «C’è da essere contenti, non c’è da fare salti di gioia. Nei primi 6 mesi si prepara la stagione, da marzo c’è da vincere le partite che contano. Oggi e domani bisogna essere contenti, da martedì c’è da pensare alla Lazio. 60 punti non bastano per la Champions: con calma, anzi non con calma, bisognar arrivare alla qualificazione».
Sul primo tempo e gli errori arbitrali—
«Primo tempo? Abbiamo messo pressione all’Inter e siamo stati bravi in uscita, ma quando abbiamo sbagliato abbiamo preso l’occasione di Mkhitaryan. Nel secondo tempo potevamo sfruttare meglio le occasioni avute. Fofana? È un giocatore che ha delle qualità importanti, è migliorato molto e ha una buona condizione. Deve migliorare negli ultimi controlli e nei gol, uno come lui dev’essere più deciso anche in area avversaria».
Sull’episodio del braccio di Ricci in area: «In 20 anni che mi mettono in panchina, non credo abbia mai commentato un arbitro e non lo faccio nemmeno stasera perché non ha senso. Ci sono troppe discussioni. È stata una bella partita, combattuta e maschia. Gli arbitri sono bravi a lasciar correre le partite. Paella o ossobuco? Dovrei dire cacciucco, ma una bella triglia alla livornese».
