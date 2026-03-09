Sul guardare in alto o in basso in classifica: "Io guardo il +9 dal quinto posto: abbiamo quattro scontri diretti con Lazio, Napoli, Atalanta e Juventus. Dobbiamo continuare a lavorare con i piedi per terra e continuare a migliorare quello che stiamo facendo. Nelle stagioni i primi sei mesi sono quelli di assestamento, dove devi lavorare per arrivare a marzo e giocarti le partite che contano".

Sulla crescita di Pervis Estupinan: "Estupinan stava molto bene: è un buon giocatore ma soprattutto un giocatore serio e professionista, come lo chiami è sempre disponibile come tutti gli altri. Tutti a Milanello abbiamo l'obiettivo di tornare a giocare la Champions League".

Sul perché ha schierato la difesa così alta: "Non è una scelta strana, stiamo meglio fisicamente e riusciamo a lavorare in un altro modo. Stasera andava fatta una partita del genere. Abbiamo passato due mesi con 13-14 giocatori e non potevamo affrontare le partite con un grande dispendio di energie: ora che stiamo tutti bene possiamo fare altre partite. La cosa più importante è che la squadra ha accettato tranquillamente l'uomo contro uomo e poi bravi nella lettura della difesa vicino all'area".