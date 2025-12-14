Sull'’aggressività per trovare il pareggio: “Sono stati bravi. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio. Poi ovviamente l’avversario è di grandissimo livello e nel finale di primo tempo abbiamo concesso anche per nostri demeriti. Non siamo partiti bene nel secondo tempo però abbiamo fatto un finale di gara di altissimo livello. Forse anche troppo, abbiamo concesso qualche ripartenza che potevamo gestire meglio. Però questo grande coraggio ci ha permesso di creare questi presupposti per andare a vincere. Siamo contenti per il punto. Mettiamo tutto da parte e guardiamo al futuro con fiducia”.