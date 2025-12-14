Pianeta Milan
MILAN-SASSUOLO

Sassuolo, Grosso dopo il pari contro il Milan: “Bravi tutti. Gol di Laurienté? Che giocata”

Fabio Grosso, allenatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' dopo Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Fabio Grosso, allenatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Sassuolo 2-2, così Grosso nel post-partita di 'DAZN'

Sui complimenti per la partita :“Giro i complimenti ai ragazzi. Venire qua e riuscire a tenere testa ad una squadra così forte e nel finale avere anche qualche rimpianto sicuramente significa che sono stati molto bravi”.

Sull'’aggressività per trovare il pareggio: “Sono stati bravi. Siamo partiti bene, siamo andati in vantaggio. Poi ovviamente l’avversario è di grandissimo livello e nel finale di primo tempo abbiamo concesso anche per nostri demeriti. Non siamo partiti bene nel secondo tempo però abbiamo fatto un finale di gara di altissimo livello. Forse anche troppo, abbiamo concesso qualche ripartenza che potevamo gestire meglio. Però questo grande coraggio ci ha permesso di creare questi presupposti per andare a vincere. Siamo contenti per il punto. Mettiamo tutto da parte e guardiamo al futuro con fiducia”.

Sul gol a tre tocchi di Armand Laurienté: “Ora l’ho rivisto… È stata una grandissima giocata. Non pensavamo di riuscire a schiacciare il Milan ma in quel frangente siamo stati bravissimi a farlo. Devi riuscire ad entrare per forza con queste combinazioni con grande qualità: è uscito fuori un gol molto bello. Laurienté e Josh Doig per noi sono molto importanti. Doig l’ho lasciato fuori perché veniva da due giorni in cui non era stato bene. Speravo di tenere la gara in equilibrio perché ritenevo opportuno utilizzare Laurienté nel finale. Ha fatto un bellissimo gol e una grandissima giocata che ha portato al palo”.

