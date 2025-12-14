Pianeta Milan
Ismaël Koné, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Emiliano Guadagnoli
Ismaël Koné, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Potevamo anche vincere. Siamo stati sfortunati. Abbiamo dominato in alcuni tratti della partita, ma va benissimo anche un punto contro una squadra di qualità. Cerco di essere come Laurienté. Segnare gol fa parte delle mie caratteristiche. Devo farlo in maniera costante. Lavoro giornalmente per farlo".

