Ismaël Koné, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Koné felice a metà dopo Milan-Sassuolo: "Potevamo anche vincere. Siamo stati sfortunati"
"Potevamo anche vincere. Siamo stati sfortunati. Abbiamo dominato in alcuni tratti della partita, ma va benissimo anche un punto contro una squadra di qualità. Cerco di essere come Laurienté. Segnare gol fa parte delle mie caratteristiche. Devo farlo in maniera costante. Lavoro giornalmente per farlo".
