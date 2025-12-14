Pianeta Milan
Armand Laurienté, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al 90' di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026
Armand Laurienté, giocatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Sassuolo, partita della 15^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

"Sono molto contento del gol, un azione di squadra. Potevo fare due gol, speriamo la prossima volta. Abbiamo una squadra di qualità. Alla fine c'era tanto spazio anche per merito di chi ha giocato prima di me. Sono contento".

