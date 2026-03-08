Milan, San Siro si trasforma in un inferno rossonero: tra luci e coreografie

Il Milan accoglie l'Inter a San Siro. "Benvenuti all'Inferno" è il sensazione al Meazza: tra luci e coreografie, il derby si accende
Un Derby di Milano storico lo si vede anche dai dettagli e dalle storie che si creano intorno. "Benvenuti all'Inferno", come ricordate, è il mood che ha accompagnato il lancio del Fourth Kit in Milan-Parma e che torna a essere protagonista anche nel Derby di questa sera: un patto tra squadra e tifosi, tra passato e presente, tra passione e desiderio di lottare insieme. In un San Siro sold-out, il popolo rossonero ha trasformato lo stadio in un palcoscenico di energia e identità.
Lo spettacolo di un San Siro 'infernale'
Il momento più simbolico si è vissuto all'ingresso in campo delle due squadre. Gli spalti hanno dato vita a un'imponente coreografia rossonera, mentre il tunnel di accesso al terreno di gioco si è illuminato di intense tonalità rosse, diventando un passaggio carico di significato che ha accompagnato i giocatori in campo verso una delle sfide più sentite della stagione. Un rituale collettivo che ha reso ancora più forte il messaggio: "Benvenuti all'Inferno". Sì, perché stasera il Biscione scenderà negli inferi rossoneri.