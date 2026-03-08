Pianeta Milan
Milan, San Siro si trasforma in un inferno rossonero: tra luci e coreografie
Il Milan accoglie l'Inter a San Siro. "Benvenuti all'Inferno" è il sensazione al Meazza: tra luci e coreografie, il derby si accende
Un Derby di Milano storico lo si vede anche dai dettagli e dalle storie che si creano intorno. "Benvenuti all'Inferno", come ricordate, è il mood che ha accompagnato il lancio del Fourth Kit in Milan-Parma e che torna a essere protagonista anche nel Derby di questa sera: un patto tra squadra e tifosi, tra passato e presente, tra passione e desiderio di lottare insieme. In un San Siro sold-out, il popolo rossonero ha trasformato lo stadio in un palcoscenico di energia e identità.

Lo spettacolo di un San Siro 'infernale'

Il momento più simbolico si è vissuto all'ingresso in campo delle due squadre. Gli spalti hanno dato vita a un'imponente coreografia rossonera, mentre il tunnel di accesso al terreno di gioco si è illuminato di intense tonalità rosse, diventando un passaggio carico di significato che ha accompagnato i giocatori in campo verso una delle sfide più sentite della stagione. Un rituale collettivo che ha reso ancora più forte il messaggio: "Benvenuti all'Inferno". Sì, perché stasera il Biscione scenderà negli inferi rossoneri.

L'atmosfera del Derby è stata accompagnata fin dall'arrivo allo stadio da un percorso visivo dedicato, con proiezioni luminose e contenuti tematici sui LED lungo gli accessi, culminati nel lightshow dell'annuncio delle formazioni, che ha contribuito ad accendere l'attesa e l'energia del pre-gara. A rendere ancora più speciale la serata anche la presenza di Federica Brignone e Dominik Paris, medagliati nella recente edizione di Milano-Cortina 2026 e simboli di eccellenza dello sport italiano.

