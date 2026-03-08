Milan, San Siro si trasforma in un inferno rossonero: tra luci e coreografie

Un Derby di Milano storico lo si vede anche dai dettagli e dalle storie che si creano intorno. "Benvenuti all'Inferno", come ricordate, è il mood che ha accompagnato il lancio del Fourth Kit in Milan-Parma e che torna a essere protagonista anche nel Derby di questa sera: un patto tra squadra e tifosi, tra passato e presente, tra passione e desiderio di lottare insieme. In un San Siro sold-out, il popolo rossonero ha trasformato lo stadio in un palcoscenico di energia e identità.