Spazio alle dichiarazioni post-partita a 'San Siro': il Milan arrivava al match da imbattuto, mentre l'Atalanta ci arrivava senza neanche un pareggio all'attivo
Milan-Atalanta 3-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita di 'San Siro'
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Atalanta, sfida valida per la 7^ giornata del campionato di Serie A 2026-2027 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.
Sul gol dopo il confronto con l'arbitro
“Avevo bisogno di un po’ di rabbia, di questa roba per accendermi. A parte questo, anche Mike era arrabbiato. L’arbitro in 3-4 falli clamorosi contro di noi non ha tirato fuori il giallo, poi fischia su CDK. Ci arrabbiamo perché proviamo a giocare e ci sono decisioni sbagliate. Poi devo essere freddo nel non arrabbiarmi e non parlare con arbitro. Ma ci stanno ste cose, siamo umani e dobbiamo anche dire stop. Abbiamo vinto la partita. Di solito facciamo meno bene nel primo tempo, oggi è stato il contrario. Ma non va bene così, dobbiamo trovare l’equilibrio. Sono punti importanti per la classifica a quindi va bene”.
Sulla sua posizione avanzata
“È una posizione in cui sono più vicino all’area, pronto a calciare e fare gol. Mi piace anche giocare da mediano ed entrare in area da più lontano. Già ad inizio stagione il mister mi aveva detto che avrei potuto giocare sia mediano che più alto. E mi sta bene questa roba”
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