Milan, Pulisic pre Genoa: “Io e Rafa non siamo centravanti classici, ma giochiamo bene”

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
Chi è centravanti tra te e Rafa?
“Non lo so, è difficile da dire. Non siamo dei centravanti classici ma giochiamo molto bene insieme e abbiamo le qualità giuste per fare bene in questa posizione”.