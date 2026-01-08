Pianeta Milan
MILAN-GENOA

Milan, Pulisic pre Genoa: “Io e Rafa non siamo centravanti classici, ma giochiamo bene”

Milan, Pulisic pre Genoa: “Io e Rafa non siamo centravanti classici, ma giochiamo bene” - immagine 1
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Christian Pulisic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.

Chi è centravanti tra te e Rafa?

“Non lo so, è difficile da dire. Non siamo dei centravanti classici ma giochiamo molto bene insieme e abbiamo le qualità giuste per fare bene in questa posizione”.

Allegri insiste sulla concentrazione…

“È molto importante continuare questa striscia. Il Genoa è una squadra tosta, dobbiamo fare le cose bene: solo così possiamo vincere”.

Come stai con il flessore?

“Oggi mi sento molto bene. Ho avuto qualche problema ma adesso mi sento bene e non vedo l’ora di giocare oggi”

