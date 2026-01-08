Genoa, Malinovskyi: 'Gol da fuori area a Maignan? E' difficile...'

Ruslan Malinovskyi, centrocampista rossoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Vediamo insieme, dunque, le sue dichiarazioni.
"La forza del Milan è difendere bene, non prendono tanti gol. Oggi sarà molto difficile. Gol da fuori area a Maignan? Mike è un portiere molto forte e non è facile segnargli da fuori".
