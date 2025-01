Milan, Pulisic: notizie poco incoraggianti verso la Juventus. Le ultime

Il Milan di Sérgio Conceição ha vinto in rimonta, 1-2 , sul campo del Como nel recupero della 19^ giornata della Serie A 2024-2025 e ora si lecca le ferite: al big match Juventus-Milan di sabato in campionato, infatti, i rossoneri si presenteranno falcidiati da infortuni e squalifiche . Ecco le ultime novità su un giocatore fondamentale per il Diavolo.

Milan, Pulisic: lavoro ancora personalizzato. Si allontana la Juventus

Non arrivano notizie incoraggianti in merito alla condizioni di Christian Pulisic: come riportato da Sky, l'attaccante americano, non si sta allenando in gruppo, ma sta svolgendo anche oggi un lavoro differenziato. Tra pochi minuti (alle 13:30), parlerà Sergio Conceicao in conferenza stampa e potrebbe dare le ultime notizie sugli infortunati, compreso Pulisic. L'esterno rossonero rischia seriamente di saltare la sfida di domani contro la Juventus.