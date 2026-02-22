Milan-Parma, Marinozzi: 'Allegri dovrà essere bravo a gestire la partita'

Sulla gara di andata: "Dovrà essere bravo Allegri e tutti i suoi ragazzi nel gestire la partita, cosa che non sono riusciti a fare nel match di andata. A Parma buon inizio, poi le difficoltà con errori individuali che hanno permesso al Parma di tornare in partita. Anche Maignan non ha giocato bene, gli errori di Fofana, una serie di disattenzioni che sono costate care".

Sulla sfida contro il Pisa:"Le difficoltà le ha avute anche contro il Pisa, poi ci ha pensato Modric, ma anche prima del gol, secondo me erano sbagliate le scelte di Allegri. La coppia Nkunku e Loftus-Cheek è giusta contro Bologna, uomo contro uomo, con campo dietro: contro il chiuso serve Fulkrug. Non riuscivano a fare i movimenti giusti, erano troppo piatti e si arrabbiavano tra di loro".

Su Milan Parma: "Contro il Parma, mi aspetto il Milan deve fare questo tipo di partita: cercare di evitare il più possibile di crearsi dei problemi, come è successo all’andata. Conosce la squadra avversaria, le qualità che ha e i difetti che ha: deve sottolineare i difetti e cancellare le qualità”.