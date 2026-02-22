Pianeta Milan
MILAN-PARMA

Marinozzi: “Contro il Parma il Milan deve evitare di crearsi problemi da solo. All’andata …”

Milan-Parma, Marinozzi: 'Allegri dovrà essere bravo a gestire la partita'
Il commento di Andrea Marinozzi a 'Cronache di Spogliatoio' su Milan-Parma, match valido per la 26ª giornata di Serie A, in programma questa sera alle 18:00
Manca sempre meno al fischio d'inizio di Milan-Parma, match valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026. Sulla sfida di San Sirosi è espresso anche il telecronista di 'DAZN', Andrea Marinozzi. Ecco, di seguito, le sue parole rilasciate a 'L'Ascia Raddoppia', podcast in onda sul canale YouTube di 'Cronache di Spogliatoio'.

Milan-Parma, il commento di Marinozzi

Sul Parma: “Non so che Parma sarà, dipende tanto dal Milan. Il Parma deve fare quella partita, deve stare lì compatto e sfruttare le rimesse laterali, i corner, la fisicità di Pellegrino".

Sulla gara di andata: "Dovrà essere bravo Allegri e tutti i suoi ragazzi nel gestire la partita, cosa che non sono riusciti a fare nel match di andata. A Parma buon inizio, poi le difficoltà con errori individuali che hanno permesso al Parma di tornare in partita. Anche Maignan non ha giocato bene, gli errori di Fofana, una serie di disattenzioni che sono costate care".

Sulla sfida contro il Pisa:"Le difficoltà le ha avute anche contro il Pisa, poi ci ha pensato Modric, ma anche prima del gol, secondo me erano sbagliate le scelte di Allegri. La coppia Nkunku e Loftus-Cheek è giusta contro Bologna, uomo contro uomo, con campo dietro: contro il chiuso serve Fulkrug. Non riuscivano a fare i movimenti giusti, erano troppo piatti e si arrabbiavano tra di loro".

Su Milan Parma: "Contro il Parma, mi aspetto il Milan deve fare questo tipo di partita: cercare di evitare il più possibile di crearsi dei problemi, come è successo all’andata. Conosce la squadra avversaria, le qualità che ha e i difetti che ha: deve sottolineare i difetti e cancellare le qualità”.

