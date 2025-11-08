Milan, Montolivo: 'Col Parma calo di concentrazione. Tanti rammarichi ...'

Sul pareggio subito in rimonta: "Gli episodi cambiano le partite dal punto di vista emotivo: nel primo tempo un Parma in assoluta difficoltà, con un Milan in controllo. Andando negli spogliatoi sul 1-2 la partita cambia e l'atteggiamento del Parma è stato fantastico nel secondo tempo. Meritato il punto, entrambe potevano vincerla ma il rammarico più grande è per la squadra di Allegri che ha buttato via qualcosa".

Tre indizi (Cremonese, Pisa e Parma) fanno una prova: "Sono tre partite diverse, oggi si è vista una squadra che pensava di avere già i tre punti in tasca e poi è calata la concentrazione. Quello che unisce queste tre partite è un aspetto di testa e di calo di concentrazione, che dà energia alla squadra prima in difficoltà".

Sull'episodio del gol di Bernabé: "I dettagli nel calcio fanno la differenza, in questo caso il dettaglio è la gestione della palla di Estupinan, che non ha fatto bene. Non è sicuramente colpa sua questo pareggio, ma questo è un episodio che dà coraggio agli avversari".