PARMA-MILAN

Milan, Montolivo dopo il pareggio col Parma: “Rossoneri hanno buttato via la partita. Oggi calo mentale …”

Milan, Montolivo: 'Col Parma calo di concentrazione. Tanti rammarichi ...'
Il Milan pareggia 2-2 a Parma: avanti 2-0 con Saelemaekers e Leao, subisce la rimonta crociata nel secondo tempo. Montolivo evidenzia calo di concentrazione e dettagli decisivi, sottolineando il rammarico per i punti lasciati
Redazione

Il Milan di Massimiliano Allegri non riesce a confermare quanto di buono visto contro la Roma. Al 'Tardini' finisce 2-2 tra Parma e Milan. Nel primo tempo i rossoneri segnano il primo gol con Saelemaekers e raddoppiano grazie al rigore trasformato da Leao. Poco prima della pausa, i crociati accorciano le distanze con un grande gol di Bernabé. Il secondo tempo inizia con un Parma arrembante che trova il gol del pareggio con Delprato dopo diversi tentativi pericolosi. Verso la fine della sfida, entrambe le squadre danno l'impressione di poterla vincere, con i rossoneri che si divorano due gol con Pulisic e Saelemaekers.

Parma-Milan, le parole di Riccardo Montolivo

Al termine della partita, l'ex centrocampista rossonero Riccardo Montolivo ha parlato ai microfoni di Sky Sport del pareggio dei rossoneri. Ecco le sue parole.

Sul pareggio subito in rimonta: "Gli episodi cambiano le partite dal punto di vista emotivo: nel primo tempo un Parma in assoluta difficoltà, con un Milan in controllo. Andando negli spogliatoi sul 1-2 la partita cambia e l'atteggiamento del Parma è stato fantastico nel secondo tempo. Meritato il punto, entrambe potevano vincerla ma il rammarico più grande è per la squadra di Allegri che ha buttato via qualcosa".

Tre indizi (Cremonese, Pisa e Parma) fanno una prova: "Sono tre partite diverse, oggi si è vista una squadra che pensava di avere già i tre punti in tasca e poi è calata la concentrazione. Quello che unisce queste tre partite è un aspetto di testa e di calo di concentrazione, che dà energia alla squadra prima in difficoltà".

Sull'episodio del gol di Bernabé: "I dettagli nel calcio fanno la differenza, in questo caso il dettaglio è la gestione della palla di Estupinan, che non ha fatto bene. Non è sicuramente colpa sua questo pareggio, ma questo è un episodio che dà coraggio agli avversari".

