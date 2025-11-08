Pianeta Milan
PARMA-MILAN

Allegri dopo Parma-Milan: “Estupinan non giocava da tanto. Due gol quasi regalati”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita DAZN 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Parma-Milan, partita della 11^ giornata della Serie A 2025-2026
Parma-Milan 2-2, così Allegri nel post-partita di 'DAZN'

—  

Su cosa è successo al Milan sullo 0-2: “Le partite di calcio in un attimo ti si capovolgono, sia nel bene che nel male. A fine primo tempo la partita era in controllo, potevamo fare meglio ancora di più nella gestione della palla e abbiamo preso questo gol ad un minuto dalla fine. Nel secondo tempo era normale che loro psicologicamente ci saltavano addosso. Noi non siamo riusciti a rimanere tranquilli, anzi. Ci passavano dei palloni in area troppo facilmente. C’era da fare un po’ di guerra, un po’ di battaglia ma siamo stati troppo passivi. Poi abbiamo avuto situazioni importanti ma anche Maignan ha fatto una bella parata. Anche in questa situazione da fallo laterale, lo sapevamo… Quando c’è da fare battaglia non si può giocare, bisogna battagliare”.

Sul perché sono arrivati 2 punti su 9 contro Cremonese, Pisa e Parma: “Se sapessi il perché sarebbe facile. Sicuramente bisogna migliorare e lavorare. Con il Pisa era una situazione diversa, con la Cremonese uguale. Oggi c’era da fare un po’ di battaglia nel momento in cui c’era da fare perché bisognava difendere il 2-1”.

Sull'arrabbiatura per i due gol subiti o per non aver fatto il terzo: “Per i due gol subiti. Al 45esimo, era finito, il primo tempo, non puoi concedere un tiro in porta su una palla facile. In quel momento lì o sei sicuro che la palla la tieni o la metti in fallo laterale facile e lì finisce la partita. Poi siamo tornati in campo imbambolati. Poi ci siamo svegliati, abbiamo cominciato a giocare e abbiamo avuto occasioni importanti. Maignan poi ha fatto anche una bella parata”.

Sul ritorno di Christian Pulisic e l'intesa con Rafael Leão: “Stanno rientrando anche a livello di condizione. Estupinan non giocava da tanto, ha salvato un gol. Pulisic è rientrato bene, purtroppo ha sprecato una bella occasione. Aspettiamo Rabiot, Jashari ha avuto una bella occasione. È una questione di capire i momenti della partita, se non li capiamo ci troviamo alla fine della partita a dire queste cose. Col Pisa c’era il momento di chiuderla e non l’abbiamo chiusa, con la Cremonese abbiamo preso due gol, oggi c’era da lottare perché era normale che ci venissero addosso con delle palle alte. Abbiamo preso due gol non dico regalati, ma quasi. Poi altre due situazioni su falli laterali perché eravamo fermi in area: sono situazioni in cui dobbiamo capire”.

Sulla pausa prima del derby, un bene o un male?  “Non lo so, lo vedremo dopo la partita con l’Inter. Intanto recuperiamo, siamo nei primi quattro posti in classifica e questo è l’obiettivo principale nostro. Sappiamo che ci dobbiamo arrivare, abbiamo vinto tanti scontri diretti, con le piccole abbiamo fatto pochi punti ed è una cosa che va migliorata”.

