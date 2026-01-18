Pianeta Milan
MILAN-LECCE

Allegri nel post-partita di Milan-Lecce: “Füllkrug ha un entusiasmo pazzesco. Il gruppo …”

Massimiliano Allegri AC Milan post-partita Milan TV 2025-2026
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Lecce, partita della 21^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lecce 1-0, così Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

Sulla partita: "La cosa più bella e più importante della partita di stasera è che la squadra ha giocato all'attacco, ma è stata brava in difesa sulle preventive. Ragazzi molto molto bravi".

Sul percorso del suo Milan: "Sono soddisfatto di quanto stanno facendo i ragazzi dall'inizio. Ora, però, torneremo a 'San Siro' il 22 febbraio. Abbiamo tre trasferte molto belle e difficili contro Bologna, Roma e Pisa, belle da giocare".

Su Niclas Füllkrug: "Sempre a disposizione, ha un entusiasmo pazzesco. Con grande voglia si mette a disposizione del gruppo e questo è molto importante per noi".

Sul suo Milan: "Un gruppo che è diventato squadra, stasera con i tre punti facciamo un altro passetto davanti in classifica, ma domenica avremo una bella partita da giocare contro una diretta concorrente per il quarto posto, perché la Roma sta facendo davvero tanto bene. Quanto di buono abbiamo fatto finora basta un attimo a buttarlo".

Su Adrien Rabiot: "Adrien è un grande professionista come tutti gli altri. Ha un motore straordinario, da giocatore di finale di Champions. Fortunati ad averlo noi, così come tutti gli altri giocatori, che hanno ampi margini di miglioramento. Soprattutto negli ultimi 16 metri, con meno frenesia e più precisione. Così riusciremo a fare più gol anche contro le medio-piccole".

