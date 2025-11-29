Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Milan, le parole di Leao al 90esimo: “Scudetto? Siamo sulla strada giusta. Sognare è gratis”

MILAN-LAZIO

Milan, le parole di Leao al 90esimo: “Scudetto? Siamo sulla strada giusta. Sognare è gratis”

Milan, le parole di Leao al 90esimo: “Scudetto? Siamo sulla strada giusta. Sognare è gratis” - immagine 1
Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al 90' di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Rafael Leao, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Milan-Lazio, partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sui movimenti da 9: "Sto imparando. Il lavoro della squadra mi aiuta, dentro e fuori dal campo. I movimenti che devo fare li capiscono: il cross di Fikayo è una cosa che facciamo in allenamento. Dobbiamo continuare, sapevamo che era difficile. Siamo molto contenti"

LEGGI ANCHE

Si può vincere lo scudetto? "Siamo nella strada giusta ma ci mancano ancora tante partite. Oggi è stata difficilissima: abbiamo lavorato molto bene e vogliamo continuare così. Tra 4 giorni giochiamo contro di loro e vogliamo vincere. Grazie al supporto dei nostri tifosi, incredibile"

Su Allegri: "Allegri è un vincente, ha vinto qua al Milan. Ha l'esperienza di gestire lo spogliatoio, anche chi sta in panchina: Ruben e Samuele hanno aiutato con la stessa voglia di chi è partito dall'inizio"

Sogni? "Sognare è gratis ma è lunga. Vogliamo andare avanti in Coppa Italia che è un obiettivo"

 

LEGGI ANCHE: Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>

Leggi anche
Classifica Serie A 2025-2026: tutti i risultati della 13^ giornata
Risultati Serie A, Milan-Lazio 1-0: tabellino e marcatori | News

© RIPRODUZIONE RISERVATA