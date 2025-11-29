Il Milan di Massimiliano Allegri perde per infortunio Youssouf Fofana nel corso della ripresa della partita della 13^ giornata della Serie A 2025-2026 in svolgimento allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro contro la Lazio di Maurizio Sarri.
MILAN-LAZIO
Milan-Lazio, infortunio all’inguine per Fofana: dentro Loftus-Cheek | Serie A News
Youssouf Fofana esce a metà ripresa di Milan-Lazio, lasciando il posto in campo a Ruben Loftus-Cheek, per un infortunio all'inguine
Al 65', infatti, dopo aver sbagliato una palla-gol importante in seguito ad una fuga 'coast to coast', Fofana accusa un infortunio all'inguine. Allegri corre subito ai ripari inserendo, al suo posto, Ruben Loftus-Cheek.
