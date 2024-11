Milan-Juventus, niente Vlahovic? La mossa di Thiago Motta: occhio a…

Milan-Juventus, Vlahovic non ci sarà per infortunio. Thiago Motta prepara il piano b, che segna già due gol in quella posizione

Emiliano Guadagnoli Redattore 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 17:46)

Milan-Juventus, un appuntamento fondamentale per i rossoneri. Il Diavolo, infatti, si gioca buona parte delle sue possibilità per recuperare la corsa Scudetto. Per i bianconeri non ci sarà Dusan Vlahovic che si è fatto male in Nazionale. Chi giocherà al suo posto?

Attento Milan! La Juventus prepara il piano B di Vlahovic. E ha già segnato due gol — Come riportato da Gazzetta.it, oggi è stato un giorno di partitella a tempi ridotti per la Juventus alla Continassa. La squadra di Thiago Motta ha condiviso il campo di allenamento con la formazione Under 17, contro la quale ha giocato due tempi da venti minuti ciascuno. Questa la formazione bianconera: a sinistra c’era Rouhi e non Cambiaso, che ha giocato molto nelle due gare della nazionale azzurra. Gatti e Kalulu, insieme a Savona terzino destro, hanno giocato in difesa. Proposto a sinistra Mbangula con Thuram e Locatelli a centrocampo. Fagioli più trequartista. In campo anche Conceicao. Ovviamente dovranno essere reintegrati tutti i giocatori al rientro dalle Nazionali. Quello che può interessare al Milan è il ruolo di Weah: l'esterno ha giocato da punta segnando due gol. Sarà lui il sostituto di Vlahovic per Milan-Juventus? LEGGI ANCHE: Milan-Juventus, i doppi ex più importanti: da Altafini a Ibra e Morata